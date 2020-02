BFVW-foarsitter klear foar earste ljipaai: "Myn learzens lizze al yn 'e kofferbak"

Dat it earste aai hieltyd earder lein wurdt, is net skealik foar de piken dy't út dizze aaien komme, ferwachtet Kloosterman. "Ut ûndersyk blykt dat it earste aai in hiel sterk aai is. Ferline jier hiene wy fuort nei it earste aai dy drûge perioade, dêr't de piken wol lêst fan hân hawwe. Wat dat betreft is heal maart it meast geunstich om in aai te lizzen."

Ferline jier wie al mei al in goed jier foar de fûgels. Dochs giet it net goed mei de ljip. "It giet min mei de ljip", stelt Kloosterman. "Dat leit net allinnich oan it waar, mar ek mei de omjouwing en de taname yn predaasje."