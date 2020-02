Marianne Thieme: "Oan de griene revolúsje is net te ûntkommen"

Om dy groep, bygelyks boeren dy't yntensyf buorkje, moatte jo neffens Thieme in goed perspektyf biede: "Dat doet de overheid niet. Ze bieden dat soort bedrijven geen perspectief. Die groep wordt nu gevraagd een offer te brengen maar er staat niets tegenover. dat kan niet." Dat jildt ek foar de 'gewoane' boarger. As dy no subsydzje krije wol foar it lizzen fan sinnepanielen dan is dat no fierstente dreech. Thieme: "Ik heb net zelf mijn huis duurzaam gemaakt, Je wordt bijkans gek van alle regels. Dat moet makkelijker kunnen maar vooral ook goedkoper. Dan haal je mensen over om toch de stap te zetten."

Der moat wat barre

Neffens Thieme steane we as lân no op in krúspunt en moatte der gau maatregels naam wurde: "Ja, dit is een kantelpunt. Er moet nu iets gebeuren. Kijk om je heen, het is buiten warm. de bosbranden in Australië en noem maar op. Willen we de opwarming van de aarde binnen de perken houden dan moet er echt dit jaar iets gedaan worden."