Van der Pal wike lang ûndersyksobjekt tidens swimtraining

Op it programma dizze wike stean wer in soad trainingsoeren. Fan snein oant moandei 24 oeren, tiisdei en woansdei tolve en fan tongersdei op freed nochris 15. Dat alles ûnder strange medyske begelieding fan sportarts Baukje Wiersma en húsdokter en ûndersiker Marco Blanker. Foar beide dokters is it in unike kâns om ûndersyk te dwaan en te sjen wat der bart yn in lichem fan ien dy't sa yntinsyf oan it sporten is.

Oan ien kant azemje

Blanker: "We hebben nu net bloed afgenomen. Dan kijken we naar wat zijn bloedwaarden zijn voor de start van de training. Dan nemen we ook tijdens en na de training bloed af. Dat doen we de hele week. Dan kunnen we eigenlijk precieze bepalingen doen aan zijn lijf."

Baukje Wiersma is in âld-swimster. Der falt har fuort wat op oan de swimtechnyk fan Van der Pal: "Hy azemet nei ien kant. Dat kin op in gegeven momint soargje foar pine. Want betink dat je sa'n beweging tûzenen kearen meitsje. Mar goed, hy swimt al in skoft sa en dus is der gewenning."