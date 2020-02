Wrâldtitel foar Ireen Wüst op 1500 meter yn Salt Lake City

Grutte favoryt Miho Takagi kaam foar Wüst yn aksje, en gie nei in tiid fan 1.51,58 ta. Mei dy tiid foar eagen iepene Wüst sterk, ûnder har eigen Nederlânsk rekôr. Har earste ronde wie prima, mar op 1100 meter seach se dat tsjinstanner Lalenkova ûndertroch kaam. Yn de lêste ronde koe se har de Russyske fan it liif hâlde, en se kaam yn 1.50,92 oer de streek. Allinnich doe't se har Nederlânsk rekôr (1.50,70) delsette wie Wüst rapper.

De 33-jierrige Wüst moast nei har rit noch in pear minuten wachtsje, mar seach dat der gjin oare froulju mear ûnder har tiid útkamen. It sulver wie foar Jevgenija Lalenkova úit Ruslân, it brûns gie nei har lânsfrou Jelizaveta Kazelina. Melissa Wijfje, dy't útkomt foar it Gewest Fryslân, waard fyfde.

Sneon waard Wüst noch fjirde op de 1000 meter. Ek wie der in sulveren medalje op de ploege-efterfolging foar de ynwenster fan It Hearrenfean.