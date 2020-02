Keeper Bednarek: "Niet laten aanpraten dat we slecht zijn want dat zijn we niet"

De keeper fan Hearrenfean, dy't in kâns krijt no't earste keeper Hahn blessearre is, wit net goed hoe't it kin dat syn ploech net goed oan de wedstriid begûn: "Ik kan de vinger niet precies op de zere plek leggen, maar het is een feit dat we veel teveel weggaven vandaag. Als je dat doet, tegen spelers met hun kwaliteiten, wordt het een moeilijk karwei om je daar tegen te verzetten."

'Hoe we winnen maakt me geen klote uit'

Neffens Bednarek moat Hearrenfean wedstriden winne, en hoe makket him neat út: "Of dat nou met 4-3 of 5-2 is, dat maakt me geen klote uit. We hebben een jonge, onervaren ploeg en dat zag er niet goed uit in de eerste twintig minuten. Dit is niet wat we willen."

Dochs tinkt de keeper dat der noch wol wat mooglik is foar de Feansters dit seizoen. "Ik ben positief ingesteld. We moeten ons niet laten aanpraten dat we slecht zijn, want dat zijn we niet."

Zorgelijk

Trainer Johnny Jansen seach dat syn ploech min oan de wedstriid begûn. "We doen een aantal dingen niet goed. Daar maak ik me druk om. We geven te makkelijk de goals weg, dan staan we niet goed, en dat is wel zorgelijk."