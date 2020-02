Goud foar shorttrack-froulju by relay, sulver foar de manlju

Fryske manlju foar Nederlân

It Nederlânske team dat by de manlju op it iis kaam wie eins in Frysk team, mei Sjinkie Knegt, Daan Breeuwsma, Sven Roes en Itzhak de Laat. Sy sochten yn it begjin fan de finale it lêste plakje op. Nei in falpartij fan in Súd-Koreaan koe Nederlân opskowe nei it twadde plak.

In pear rondes letter wie it Sjinkie Knegt dy't de kopposysje foar Nederlân oernaam fan Sina. Spitigernôch rekke Breeuwsma it earste plak letter kwyt oan Kanada. Op de finish besocht Itzhak de Laat it goud noch te pakken, mar hy slagge dêr krekt net yn.