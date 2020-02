Neil Ellis besiket syn telefoan werom te finen yn de grêften fan Frjentsjer. In pear wike lyn rekke it tastel yn it wetter, mei Neil der by. Dat hie wol wat te krijen mei de pear drankjes dy't hy hân hie. De freondinne fan Neil besjocht it tafriel op ôfstân, mar kin der wol om laitsje.