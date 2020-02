SC Hearrenfean ferliest fan Vitesse yn doelpuntrike wedstriid

Jansen begûn de wedstriid mei deselde alve as tsjin Feyenoord, de wedstriid dy't de Feansters freed fan Feyenoord ferlearen. Ek tsjinstanner Vitesse waard yn de beker útskeakele.

Nei tsien minuten spyljen makke de thúsploech de earste goal. Bryan Linssen seach dat syn tredde kâns raak wie. Net lang dêrnei krige ek spits Tim Matavz in kâns nei in flater fan Dresevic. Each yn each mei de Feanster doelman krige er de bal hurd tsjin de touwen en sette Vitesse nei 16 minuten op in 2-0 foarsprong.

Oanslutingstreffer

Matavz krige noch in grutte kâns, mar dy waard net fersulvere. Rodney Kongolo makke de oanslutingstreffer nei in foarset fan Joey Veerman yn de 29ste minút: 2-1.

Flak dêrnei krige Chidera Ejuke in kâns en wist de lykmakker binnen te sjitten yn de 34ste minút. Like it earst frij kânsleas foar de Friezen, no wie alles wer mooglik.

Flak foar de ein fan de earste helte skeat Mitchell Van Bergen nochris op doel, hy skeat twa meter neist. Ek Ejuke krige noch in kâns, mar syn skot waard blokt. Bednarek slagge der yn om Linssen net nochris skoare te litten.