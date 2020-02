De iishockeyers fan UNIS Flyers ha sneontejûn mei 5-4 wûn fan HYC Herentals. Op it iis fan it eigen Thialf waard yn in tige spannend duel it ferskil pas yn de tredde perioade makke troch de Feansters (1-0, 0-2, 4-2).

Sjoch hjirûnder nei de gearfetting fan de wedstriid yn de BeNeLeague: