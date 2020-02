UPDATE: Frachtwein mei molke troch wynpûster fan A32 blaasd, dyk wer frij

Alle molke is út de wein fuortstreamd, ûnder oare yn de sleatten. Hoe't it mei de bestjoerder is, is net bekend, mar neffens ien fan de bergers soe it 'aardich' mei him gean.

De A32 tusken de ôfslach Snits en Ljouwert wie ôfsletten, mar is oan it begjin fan de middei wer iepen gien.