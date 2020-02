Frachtwein mei molke troch wynpûster fan A32 blaasd

Alle molke is út de wein fuortstreamd, ûnder oare yn de sleatten. Hoe't it mei de bestjoerder is, is net bekend, mar neffens ien fan de bergers soe it 'aardich' mei him gean.

De A32 tusken de ôfslach Snits en Ljouwert is ôfsletten om de wein te bergjen en de fangrail te reparearjen. It is net bekend hoelang't dat duorret.