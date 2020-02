Nyck de Vries falt út yn Formule E-race yn Mexico

De Vries gie yn Mexico-City as tredde fan start. Yn de earste ronde koe De Vries opskowe nei it twadde plak, doe't Lotterer en Evans kontakt hiene. Lotterer rekke dêrrtroch efkes fan de baan en De Vries koe him ynhelje. Hy sakke dêrnei lykwols gau ôf nei it sechde plak.

It fjild bleaun dêrnei ticht by inoar, om't de safety car op 'e baan kaam. Dat barde om't Nico Müller syn auto yn de muorre parkearde. Yn ronde fiif mocht it fjild wer los. Al gau koe De Vries Lotterer wer foarby komme en opskowe nei it fiifde plakje.

Race oer foar De Vries

Hy hie Robin Frijns foar him en besocht him mei it brûken fan de saneamde 'attack modes' - in tydlike fersterking fan it fermogen fan syn auto - yn te heljen. De Vries kaam tichteby Frijns, mar yn de achttjinde ronde wie it ynienen dien.

De Vries kaam yn kontakt mei Sam Bird en rekke dêrtroch fan de baan. De race wie dêrnei oer foar de Twellingeaster. Ek Bird fûl letter yn de wedstriid út.