Goud foar Kramer en De Vries op wrâldkampioenskip ploege-efterfolging

By it WK ôfstannen yn Salt Lake City binne de Nederlânske manlju op de ploege-efterfolging wrâldkampioen wurden. De ploech, besteande út de Friezen Sven Kramer en Douwe de Vries en Grinzer Marcel Bosker, pakte goud yn in nij wrâldrekôr fan 3.34,67.