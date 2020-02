Wüst en De Jong njonken it poadium by 1000 meter op WK ôfstannen

Ireen Wüst fan It Hearrenfean sette in goede race del op it rappe Amerikaanske iis. Sy ferbettere har persoanlik rekôr mei hast in heale sekonde, fan 1.13,16 nei 1.12,64. Dêrmei kaam Wüst krekt njonken it poadium telâne. It ferskil mei it brûns wie trijetsiende fan in sekonde.

De oansteande frou fan Wüst, Letitita de Jong, rekke by de start út balâns en ferlear dêrtroch wat tiid op de earste meters. Dochs wie der ek foar de sprintster út Feanwâlden in nij persoanlik rekôr op de kilometer. Se ferbettere har âlde bêste tiid mei trijetsiende fan 1.13,29 nei 1.12,99.

Leerdam ferrast mei goud

Jutta Leerdam ride in nij Nederlânsk rekôr (1.11,84) en pakte dêrmei ferrassend it goud. It twadde plak wie foar Olga Fatkulina út Ruslân, de Japanske Miho Takagi waard tredde.