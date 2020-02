Byrol foar Friezen by trettjinde KPN Maraton Cup yn Tilburg

By de froulju gie de maraton oer 80 rondes. Yn de earste tritich rondes besochten der hieltyd froulju út it peloton wei te kommen, mar net ien slagge dêryn. Sa no en dan krigen ien of twa froulju wat romte, mar foar't de foarsprong te grut wurde koe, kaam it peloton hieltyd werom by de kop fan de wedstriid.

Mei noch 20 rondes te gean ûntsnapte der in grutte groep fan alve dames, mei ûnder oare Aggie Walsma fan Boalsert derby. Mei noch 5 rondes te gean pakte de kopgroep in ronde foarsprong, en moast de kopgroep it útmeitsje. By it yngean fan de lêste ronde besocht Walsma fuort te kommen, mar se slagge dêr net yn.

Yn de einsprint gie de winst nei Iris van der Stelt, Walsma wie de bêste Friezinne op it fjirde plak.