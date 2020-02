Sipke Jan Bousema druk bezig om van Fryslân een regenboogprovincie te maken

Het is niet de eerste keer dat Bousema zich laat horen over het feit dat Fryslân de enige provincie in ons land is dat geen regenboogprovincie. Een 'Regenboogprovincie' is een provincie die zich inzet voor alle mensen met een andere seksuele oriëntatie, onder anderen door voorlichting en onderwijsprojecten. Fryslân is de enige provincie van Nederland die nog geen regenboogprovincie is.

De provincie heeft eerder tegen het worden van een regenboogprovincie gestemd, vertelt Bousema in Sneon yn Fryslân. "In de provincie is besproken of de LHBTI-gemeenschap gesteund moet worden, of de regenboogvlag gehesen moet worden en of er ook beleid moet komen om mensen te beschermen. Daar hebben ze nee op gezegd."

Discriminatie is nog altijd een probleem in Fryslân, zegt Bousema. "Er is nog altijd veel discriminatie in de noordelijke provincies. Alleen in 2018 al waren r 131 meldingen van discriminatie, en dat zijn alleen de dingen die gemeld zijn."

Toch een regenboogprovincie?

Mogelijk zal Fryslân binnenkort toch nog een regenboogprovincie worden. "Ik ben in gesprek met GroenLinks, PvdA, de Partij voor de Dieren en D66. Er wordt mogelijk een nieuwe motie ingediend, volgende maand of de maand erna. Dan kijken we of ze er nu ander over denken. Ik wil graag met alle politieke partijen praten over hoe we echt een inclusieve provincie kunnen worden," zegt Bousema.

Eerder zei Avine Fokkens, toen nog Statenlid voor de VVD maar ondertussen gedeputeerde, dat Fryslân geen regenboogprovincie hoeft te worden. Niet omdat ze tegen het accepteren van homo's is, maar met name omdat ze vindt dat Fryslân open moet staan voor iedereen.