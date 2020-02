Sechstjinde plak foar twamansbob by wrâldbeker yn Letlân

Veenker en De Bruin wiene konstant yn Letlân. Harren tiid yn de earste run wie 50.29. Yn de twadde run kamen se nei 50.28 sekonden oan de finish.

Moarn is de twadde wrâldbekerwedstriid fan it wykein yn Sigulda. Dy wedstriid is tagelyk it Europeesk kampioenskip.