Winst foar Harkemase Boys yn tredde difyzje, knap punt foar ONS Snits

Tsien man ONS Snits pakke punt

Nei tsien minuten kaam ONS op 0-1 op besite yn Hoornaar. Ruendel Martina koe de Snitsers op foarsprong koppe út in frije traap. Yn de rin fan de twadde helte krige SteDoCo wol de oerhân yn it duel, mar de Snitsers koene de foarsprong fêsthâlde oant it skoft.

Yn de twadde helte wie it lange tiid ienrjochtingsferkear. SteDoCo wie baas op it fjild, mar krige de lykmakker der mar net yn. In kertier foar tiid wie it hast safier, mar Pereira rekke de peal foar de thúsploech. Troch in blessuere moast ONS Snits it de lêste tsien minuten mei in man minder dwaan. Paul Raveneau hie al trije kear wiksele en dus waard de drok fan SteDoCo noch grutter.

Sân minuten foar tiid wie it dan dochs 1-1, doe't Charlton Vicento de lykmakker makke. De thúsploech besocht it dêrnei noch wol, mar de Snitsers pakten in puntsje. Troch dat punt stiet ONS no net mear lêste yn de tredde difyzje. De klup stiet mei 11 punten út 21 wedstriden ien punt boppe VVOG.