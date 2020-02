Judoka Tornike Tsjakadoea nei Spelen: "Mijn dag kan niet meer stuk!"

It betsjut in soad foar Tsjakadoea dat er yn de seleksje foar de Olympyske Spelen opnaam is. Hy debutearret op it grutste toernoai yn 'e wrâld. "Ik ben heel erg blij met deze nominatie. Het geeft mij heel veel motivatie. Het is geweldig nieuws."

Hy komt út yn de klasse oant 60 kilo. Kwa punten siet Tsjakadoea feilich, mar as dan de befêstiging komt, is dat dochs wol noflik foar him: "De bevestiging is extra zekerheid, dus mijn dag kan niet meer stuk." Tiid foar in feestje soene je sizze, mar dêr wachtet de judoka noch efkes mei. "Ik ga het pas vieren als ik een medaille haal."