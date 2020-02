PietCast #23: "Binnen fiif jier Alvestêdetocht as Golfstream omdraait"

Fierder giet it oer stoarm Dennis fan snein, de klimaatferoaring (Piet leit dochs hieltyd faker it klam derop dat it ék natuerlike prosessen binne dy't foar de opwaarming soargje). De winterfoarsizzing komt wer net út, al soe it noch kinne mei wat winterwaar ein febrewaris, Piet hâldt noch in bytsje hoop, mar 'we hawwe mear oerlêst fan net-winterwaar as fan winterwaar. Piet is mei waarmte ûntfongen by de NPO, mar it nije wurkritme is wol efkes wenne.