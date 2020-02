Omrop TIP: Trije films fan jonge filmmakkers

Onder Water

Tristan Visser is muzikant. Op syn reizen eksperimintearret hy mei lûd. Hy is opgroeid op Skylge en fielt him ferbûn mei de see. Foar it ûnderwetterlibben is lûd it primêre sintúch.

Yn syn film 'Onder Water' ûndersiket Tristan it lûdslânskip fan de see en it effekt fan minsklike aktiviteiten dêrop. Tristan: "In de Noordzee zwemt de bruinvis, die gebruikmaakt van echolocatie. Walvissen kunnen op hele lange afstand met elkaar communiceren door hun gezang. Bij scheepvaart, de aanleg van windmolenparken, militaire oefeningen en seismisch onderzoek naar gas- en olievelden maken we veel herrie onder water."

Mei in sylboat en in filmcrew fart Tristan nei de Arktyske Oseaan by Grienlân, om kontakt te sykjen mei de bisten.