Suzanne Schulting wint wrâldbeker 1500 meter troch winst yn Dordrecht

Schulting wachte yn de finale foaral ôf en besocht de nûmer twa yn it klassemint, Yu Tong Han, yn de gaten te hâlden. Foar it lêste rûntsje kaam se nei foaren. Fan it twadde plak ôf sette Schulting krekt foar de finish de oanfal yn op de Súd-Koreaanske Ji Yoo Kim. Foar in útsinnich publyk pakte Schulting it earste plak. Ah Rum Noh, ek in Súd-Koreaanske, waard tredde.

Manlju

Sjinkie Knegt en Sven Roes waarden earder op de dei útskeakele op de 1500 meter. Sy wiene yn de B-finale wol skerp. Mei in knappe ynhelmanoeuvre waard Knegt earste, rom foar Roes. Keita Watanabe út Japan waard tredde.