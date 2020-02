Suzanne Schulting wint wrâldbeker 1500 meter, De Laat pakt brûns op 1000 meter

Itzhak de Laat waard sneon tredde op de 1000 meter. De Ljouwerter gie oan kop, mar by it yngean fan it lêste rûntsje foel hy. Omdat hy de Kanadees Pierre-Gilles, dy't earder al ûnderút gie, noch ynhelle en de Súd-Koreaan In Wook Park in penalty krige, pakte De Laat dochs noch in brûnzen medalje, syn earste medalje op in wrâldbeker. De Súd-Koreaan Dagyeom Kim wûn de ôfstân, foar de Kanadees Cedrik Blais.

Daan Breeuwsma en Dylan Hoogerwerf diene ek mei op de ôfstân, mar waarden yn de heats al útskeakele. Breeuwsma stiet achtste yn it klassemint en komt snein, op de twadde 1000 meter, wer yn aksje.

Manlju en froulju troch nei relayfinale

Sina wûn sneon de mixed relay. It Nederlânske team, mei Breeuwsma, De Laat, Schulting en Lara van Ruijven, waard yn de kwartfinale al útskeakele.

It (folslein Fryske) manljusrelayteam slagge der yn om de finale te heljen. Yn de twadde heat fan de heale finales waarden Breeuwsma, De Laat, Knegt en Roes twadde, genôch foar pleatsing yn de finale.

By de froulju - mei Friezinnen Suzanne Schulting en Rianne de Vries - helle de finale ek. De froulju waarden rom earste yn harren heat, foar Kanada en Japan.