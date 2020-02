HEA! Peter is sljocht fan Lego

Peter Hooghiemster fan Drachten hat as bern al in soad mei Lego boud en dat is net mear fuortgien. Op dit stuit bout er oan in Lego-projekt mei meardere bouwers. Mar eins is syn grutte leafde it bouwen fan frachtweinen en ridders. Op syn spesjale Lego-keamer steane tûzenen bakjes mei Lego yn alle kleuren.