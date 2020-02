Freerunners toane keunsten op kampioenskip yn Jobbegea

De sporthal is omboud ta in 'urban freerunparcours', mei steigers, in muorre en in auto. Der binne twa ûnderdielen: in jam en in wedstriid. By de jam kinne freerunners frij traine.

Der binne twa kategoryen Speed en Style. Dêrby moatte dielnimmers of sa fluch mooglik of sa moai mooglik mei allerhanne trúks as salto's it parkoers ôflizze.