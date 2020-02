Nije kroech 'De Herberg' yn Waskemar skinkt inkeld alkoholfrij

In groep ynwenners fan Waskemar kaam in pear jier lyn mei it idee om fan De Herberg wer in kroech te meitsjen. It doarp, mei krekt mear as 800 ynwenners, hat wol in doarpshûs, mar dat is allinne jûns iepen en sit by de sportfjilden oan de râne fan it doarp.

In moetingsplak miste it doarp noch. "Yn Waskemar is gjin bakker, gjin slachter, gjin winkel. Dus je komme mekoar net mear tsjin. Je witte net mear wa't in poppe krigen hat of wa't siik is en wol in blomke brûke kin. Doel is dan ek dat De Herberg in moetingsplak wurdt", fertelt Ieke Otter, bestjoerslid fan Stichting De Herberg.