Oarlochsdeiboeken fûn fan predikant Felix van der Wissel

Yn de kroniken fan Felix van der Wissel stiet net folle konkreets oer syn geheime aktiviteiten. It fernuveret Baukje van der Wissel net: "Zoals zoveel mensen in die tijd waren mijn grootouders heel voorzichtig met wat ze opschreven." Dochs is der genôch weardefols foar it ljocht kaam, dat fertelt oer wat de Van der Wissels dien hawwe.

Der sitte kranteknipsels en brieven ynplakt yn de deiboeken. Bygelyks de anonime driichbrief fan ien fan de tsjerkeleden, mar ek in tankbrief fan it menistefermidden Menno Simonsz. "Bij U kwamen we nooit voor de dichte deur, 's morgens vroeg niet en 's avonds laat ook niet. Wanneer iemand bereid was ons te helpen, dan was U het wel."