'Friezen voor Frisse lucht' pleitet foar stookferbod: "It is net mear fan dizze tiid"

Ien fan de besikers soe it leafst in stookferbod ha wolle. "Ik woon in Drachten in een wijk waar ik erg veel last heb van rook. Ik vind dat mensen er niet genoeg rekening mee houden. Afspraken worden niet nagekomen. Het stinkt in de wijk, ik ben kortademig en hoest veel."

In oar fertelt dat se ek oerlêst ûnderfynt. "Winterdeis rûke we it yn de sliepkeamer, yn de keuken, oeral." Wer in oar fertelt dat er der lêst fan hat by it sporten. "Ik draaf by Lionitas en op de atletykbaan leit by stil, skier waar in tekken fan lucht, dat merkst by it draven."

Neffens ien fan de besikers is it stoken net mear fan dizze tiid. "Der komme in soad fynstoffen frij en dat is skealik foar longen. We moatte ús hâlde oan klimaatferdraggen, dan sette minsken mar in telefyzjeskerm oan mei flammen derop."