PR foar Letitia de Jong op 500 meter, Femke Kok rydt op 'e nij wrâldrekôr junioaren

Rekôrs

De Jong ried yn rit trije de bêste tiid dy't se oait riden hat. Har 37,19 is in persoanlik rekôr. Ferline wike yn Calgary hie se dat oanskerpe, mar dêr rydt de Feanwâldster no hast twa tsienden ôf. Dêrnjonken is De Jong by de froulju, op Jouster Thijsje Oenema nei, de rapste Nederlanner oait op de 500 meter. Oenema is noch altyd hâldster fan it Nederlânsk rekôr yn 37,06.

Kok wie foar De Jong de earste Friezinne dy't yn aksje kaam op de 500 meter. Se ried yn de twadde rit en nei in goeie iepening fan 10,52 koe se nei in wrâldrekôr foar junioaren én in persoanlik rekôr ride. Allinne yn de lêste bocht hie de rydster fan Nij Beets in lyts flaterke, mar in soad tiid hat har dat net koste. 37,45 wie har eintiid. In moanne lyn hie Kok it wrâldrekôr foar junioaren al oanskerpe nei 37,66. Dêr giet dus no wer mear as twa tsienden ôf.