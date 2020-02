De Jong, Wüst en Wijfje ride nei sulver op ploege-efterfolging

Grutte Fryske ynbring

De Nederlânske ploech bestie út twa Friezinnen: Antoinette de Jong en Ireen Wüst. Mar dêr bleau de Fryske ynbring net by, want de tredde rydster wie Melissa Wijfje, dy't foar it Gewest Fryslân rydt.

Yn de tredde fan fjouwer ritten kaam Japan yn aksje en dy setten de standert heech foar Nederlân, dat yn de lêste rit tsjin Kanada ride moast. Japan ried mei 2.50,76 nammentlik in wrâldrekôr. Oant healweis de race sieten de Nederlânske froulju krekt boppe de tiid fan de Japanners, mar yn de lêste rûntsjes rûn it ferskil te hurd op. Dêrtroch einigen De Jong, Wüst en Wijfje in lytse twa sekonden efter Japan. It 2.52,64 fan Nederlân wie wol goed foar in nasjonaal rekôr.

Ferline jier einigen de Nederlânske froulju ek al as twadde efter Japan.