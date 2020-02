Gjin medalje Jorrit Bergsma op 10 kilometer, Kanadees Fish rydt wrâldrekôr

De Boarnster kaam al yn rit trije yn aksje en sette útein op in skerp skema. Sa'n tweintich rûntsjes koe er dat flakke skema fan rûntsjes leech yn de 30 fêsthâlde. Dêrnei rûnen syn rondetiden rap op. Doe't er oer de finish kaam, wie er al wis dat it net genôch wie foar winst: in rit earder hie Patrick Beckert al rapper riden.

Wrâldrekor Fish

Yn rit fiif soarge Graeme Fish foar in grutte ferrassing troch in nij wrâldrekôr te riden. De Kanadees sette útein mei rûntsjes leech yn de 30, mar koe fersnelle nei rûntsjes 29. Syn tiid fan 12.33,86 wie goed twa sekonden rapper as it âlde wrâldrekôr, dat yn hannen wie fan Ted-Jan Bloemen.

Bloemen kaam yn de lêste rit yn aksje tsjin Patrick Roest, mar sy kamen net mear yn de buert fan de rapste tiid. Der wie noch wol sulver foar Bloemen. Roest stikken oer de streek yn 13.03,90.