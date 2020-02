Henk de Jong: "We ha dit op karakter dien, dat is in boppeslach"

Giovanni Korte soe net yn de basis begjinne, mar fanwegen de blessuere fan Paulissen stie er dochs oan de ôftraap. Betiid yn de twadde helte makke er de iennige goal. De Jong is bliid foar him: "Gunst it him fan herte, it is in geweldige jonge. De spilers binne stapelgek mei him. It is in gongmakker. En ik hoopje dat de druk dy't er himsels opleit no fan him ôf falt. Want hy kin noch folle mear as dat er sjen lit. Us minsken hâlde aanst ek fan dit mantsje. In spesjaal gefal, dat fyn ik moai."

"Onbeschrijflijk"

Korte wie sels fansels ek tige wiis mei syn goal en de oerwinning. Hy lei er 4,5 moanne út mei in blessuere en stie no ûnferwachte oan de ôftraap. En dan ek noch skoare. "Het is onbeschrijflijk, hier doe je het voor. Ik heb hier keihard voor gewerkt, samen met de fysiotherapeuten en iedereen die met mij te maken had. Een goal en drie punten, dat is het allerbelangrijkste."

Giovanni Korte: