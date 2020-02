Advokaat oer fleanbasis Ljouwert: "Der leit gjin oanfraach, dus der is ek gjin fergunning"

Politike fragen

Ek polityk bûcht him oer de saak. Twadde Keamerlid Isabelle Diks fan GrienLinks reagearret op de kwestje: "Het lijkt erop dat Defensie blijkbaar niet met deze vergunning aan de slag is gegaan, terwijl dat wel aan lokale bestuurders en aan de Kamer was toegezegd. Ik vraag volgende week in de procedurevergadering een brief van het kabinet over de laatste stand van zaken ten aanzien van deze vergunningsaanvraag."

De fraach bliuwt wêrom't der gjin nije fergunningen oanfrege binne. Neffens it ûndersyk fan Kamsma komt dat trochdat de fleanbasis kampt mei personielstekoart en it oanfragen fan nije fergunningen is tige kompleks. Dêrby komt noch dat de stikstofkrisis ek in rol spilet yn oft de fergunning überhaupt ferliend wurde kin.

Yn de basis leit de ferantwurdlikheid fan it net oanfreegjen fan de fergunningen by Definsje, seit Kamsma. Mar de ynspeksje moat dêrop kontrolearje en der op hanthavenje. Dat blykt lykwols net te barren.