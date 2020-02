Kabaret, muzyk en gûcheltrúks yn Ljouwerter studintekeamers

Op ferskate plakken yn Nederlân bestiet it fenomeen al langer: Stukafest. In studintekeamerfestival wêrby't it benammen draait om it kreëarjen fan in smûke sfear wêryn't artysten ris op in oare wize spylje. Foar Ljouwert wie it dit jier foar it earst. Tsien keamers moasten romte biede oan maksimaal 200 besikers. Dy koene neist it optreden fan Overdijk ek nei bygelyks The Vices (muzyk) of it gûchelduo Magic Tom & Yuri.

Kaberetier Overdijk fûn it wol in útdaging. "Hjir kin ik echt efkes dingen besykje. Dat giet net altyd sa maklik yn de grutte teätersealen, want dêr kinne je de reaksje net altyd sjen. Hjir wol. Hjir sjogge je it publyk echt yn de eagen."

Yn it foar wiene der sa'n 100 kaartsjes ferkocht foar it nije festival. Neffens de organisaasje is it doel om it festival alle jierren weromkomme te litten.