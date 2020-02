Cabaret, muziek en goocheltrucs in Leeuwarder studentenkamers

Op verschillende plaatsen in Nederland bestaat het fenomeen al langer: Stukafest. Een festival waarbij het met name draait om het creëren van een knusse sfeer waarin artiesten eens op een andere manier optreden. Voor Leeuwarden was het dit jaar voor het eerst. Tien kamers moesten ruimte bieden aan maximaal 200 bezoekers. Die konden naast het optreden van Overdijk bijvoorbeeld ook naar The Vices (muziek) of het goochelduo Magic Tom en Yuri.

Cabaretier Overdijk vond het wel een uitdaging. "Hier kan ik echt even dingen uitproberen. Dat gaat niet altijd zo gemakkelijk in de grote theaterzalen, want daar kun je de reacties niet altijd zien. Hier wel. Hier zie je het publiek echt in de ogen."

Van tevoren waren er zo'n 100 kaartjes verkocht voor het nieuwe festival. Volgens de organisatie is het doel om het festival ieder jaar terug te laten komen.