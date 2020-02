SC Cambuur wankelet, mar wint wer mei hakken oer de sleat

De Ljouwerters hiene in foarsprong te pakken, mar Almere bleau de bettere ploech yn de twadde helte. Doelman Sonny Stevens kearde twa lêstige pogingen fan Anass Ahannach.

Yn de slotfaze hold de druk fan de thúsploech oan. In frije traap fan Youri Loen einige yn de hannen fan Stevens, mar benammen Thomas Verheydt wie ticht by de lykmakker. Syn skot gong mar in pear sintimeter foar it doel fan Stevens del. It wie de lêste mooglikheid foar Almere: Cambuur oerlibbe opnij in drege twadde helte en behâldt de foarsprong op de konkurrinsje.

Utrûn op Volendam

De Ljouwerters rinne sels twa punten út op FC Volendam. Dy ploech kaam yn eigen hûs net fierder as in lykspul tsjin Telstar. De oare grutte konkurrint, De Graafschap, wûn wol.

Takom wike spilet Cambuur in thúswedstriid tsjin Roda JC.