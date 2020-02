SC Hearrenfean moat mentale dreun ferwurkje: "Iedereen was down"

Winst is needsaak

Hearrenfean hat al seis wedstriden op rige net mear wûn en stiet no op it tsiende plak. Mei it each op de play-offs is in oerwinning op Vitesse needsaak om it seizoen net as in eintsje kears as in nachtpitsje útgean te litten. Mar winne fan Vitesse wurdt neffens Jansen net in maklike opjefte. "Matavz is een goede spits en ze hebben een aantal goede spelers om hem heen. Dus het wordt zondag een lastige wedstrijd."