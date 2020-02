Advokaat oer ôfdieling foar swiere kriminelen: "Zit tussen Vught en gewone gevangenis in"

Dizze wike waard bekend dat der in aparte ôfdieling yn de finzenis PI Leeuwarden komt. Dêr komme swiere kriminelen dy't flechtgefaarlik binne of dy't apart holden wurde moatte fan oaren. "Daar komt veel meer beveiliging, zodat er geen problemen ontstaan tussen gedetineerden onderling en zodat er minder plannen kunnen worden gemaakt om te ontsnappen."

Net sa strang as Vught

Sa strang as de Extra Beveiligde Inrichting yn Vught wurdt de nije ôfdieling yn Ljouwert krekt net. "Van Vught weten we vanuit de media dat het daar een heel streng regime is", seit Canoy. "Dat gaat in Leeuwarden niet plaatsvinden. In Vught is er nagenoeg geen contact met de buitenwereld. Daar is heel veel bewaking, bijna 1 op 1. Alle telefoongesprekken behalve met de advocaat worden gecontroleerd. Niet iedereen kan daar op bezoek komen. Het bezoek wordt ook gescreend. Die hele hoge beveiligingsgraad ga je hier niet krijgen. Het zit een beetje tussen Vught en een gewone gevangenis in."