Alde edysjes Drachtster Courant noch hieltyd net online te finen

Neffens Smelne's Erfskip wurdt de stichting noch hieltyd net goed ynformearre oer de fuortgong. Yn septimber hat de foarsitter fan Smelne's Erfskip mei de kultuerwethâlder fan Smellingerlân op besite west by de Koninklijke Bibliotheek yn Den Haag. It die doe bliken dat der wat misgien is mei it ferwurkjen fan in partij kranten. Dêr foel de Drachtster Courant ek ûnder. Dêrom moast alles op 'e nij regele wurde, ek it oanbesteegjen. De Koninklijke Bibliotheek wie lykwols net ree om in termyn te neamen wêrbinnen de edysjes fan de Drachtster Courant digitaal te rieplachtsjen binne.

Wol hat de Koninklijke Bibliotheek de scans nei Smelne's Erfskip stjoerd fan de kranten tusken 1928 en 1950. Mar dêr hat it grutte publyk noch neat oan en de scans binne as ôfbylding ek net troch te sykjen op trefwurden. Ek ôfrûne jier krige Smelne's Erfskip amper ynformaasje, wylst it eins de bedoeling wie dat de Drachtster Courant oer 1864-1950 al yn 2018 op Delpher te finen wêze soe.