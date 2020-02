HEA! "Ik leef foar hjoed want moarn kin der net wêze"

Op syn fiifde emigrearre Marten Koonstra (28) mei syn âlders nei Kanada om dêr te buorkjen. Hy bleau der 22 jier, mar besleat oardel jier lyn werom nei Broeksterwâld te kommen. Hy mist Kanada net. Ek syn famylje en freonen mist er net, wylst it kontakt altyd hiel goed west hat. Marten hat in ûngemak hân en sûnt dy tiid is hy alle oantinkens fan syn libben kwyt. Yn Fryslân hopet hy wer in nij libben, in nij thús, te finen. In nije leafde soe dêr perfekt bypasse.