It Fryske Gea mei Séfonsterpolder by Riis keapje fan provinsje

Yn it ferline giene gebieten mei in wichtige natuerfunksje hast automatysk nei in natuerbehearder lykas It Fryske Gea of Staatsbosbeheer ta. De provinsje moast it ditkear oars oanpakke en ek oare partijen lykas boeren de kâns jaan om de grûn te keapjen. Wol mei de betingst dat der goed foar de natuer soarge wurdt.

Yn it gebiet is earder ek al jild stutsen om de natuer te helpen. Omdat der no potinsjeel folle mear gadingmakkers in kâns makken de polder te keapjen, wie it foar It Fryske Gea perfoarst gjin útmakke saak dat sy it gebiet yn hânnen krije koene. De natuerbehearder hat al in soad gebieten by en oan De Iselmar.