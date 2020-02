Wetterpeil yn Lauwersmargebiet ferhege: reidproef giet troch

De proef wurdt twa jierren yn febrewaris útfierd en komt by de provinsjes Fryslân en Grinslân en it wetterskip Noorderzijlvest wei. It hege wetterpeil soarget derfoar dat oare planten stjerre en it reid wer groeie kin. Sa is der ek wer mear romte foar bisten, lykas de seldsume reiddomp.

Natuerûntwikkeling

It wetterpeil giet 40 sintimeter omheech. Boeren tinke lykwols dat harren lânbougrûn sâlter wurdt troch it hegere wetter. Mar de provinsjes hawwe tasein daalks mei de proef op te hâlden as grinswearden foar it sâlter wurden fan grûn te bûten gean wurde. Der wie al in fergunning ôfjûn.

De proef soe sneon úteinsette, mar dat is ferpleatst fanwege it minne waar dat der oan komt. De proef einiget dit jier op 31 maart.