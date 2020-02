60 meldingen by diskriminaasjeburo Tûmba Ljouwert oer coronafirus-liet

It Iepenbier Ministearje ûndersiket oft de tekst fan in karnavalsliet oer it coronafirus strafber is of net. Plysje en anti-diskriminaasjeburo's krigen der hûnderten meldingen oer. Diskriminaasje-meldpunt Tûmba yn Ljouwert krige yn twa dagen tiid 60 meldingen. Gewoanwei komme der sa'n 200 meldingen it jier binnen. As de tekst echt as diskriminearjend beoardiele wurdt, kin der in strafrjochtlik ûndersyk komme.