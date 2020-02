Suksesfolle rentree Sjinkie Knegt: relayploech nei heale finale

Sven Roes wûn ek knap syn heat op de 1.500 meter troch ûnder oare de Koreaan Kim Dong Wook foar te bliuwen. Rianne de Vries waard op deselde ôfstân by de froulju útskeakele. Se waard op grutte efterstân fjirde yn har heat. Ek Daan Breeuwsma oerlibbe de kwalifikaasje net. Hy waard op de earste 1.000 meter twadde yn syn heat en syn tiid wie net snel genôch om as tiidrapste troch te gean. Itzhak de Laat pleatst him wol foar de kwartfinales op de 1.000 meter. Op de twadde 1.000 meter wist Breeuwsma wol de kwartfinale te berikken, troch syn heat te winnen.

Letter op de middei slagge it De Laat ek om him te pleatsen foar de kwartfinale op de 500 meter. Hy waard earste yn syn heat. Roes syn tredde plak wie net genôch.

By de froulju gong net allinnich Schulting troch op de 1.000 meter, ek Rianne de Vries pleatste har foar de kwartfinale. Se waard twadde yn har heat en har tiid wie rap genôch.

Relay

De mixed relay helle it net yn de kwartfinale. It team, dat njonken de Friezen Schulting, De Laat en Breeuwsma bestie út Lara van Ruijven, waard tredde efter Sina en Japan. Dêrnei helle de frouljusploech wol mei oertsjûging de heale finale. Schulting, De Vries, Van Ruijven en Yara van Kerkhof waarden earste yn harren kwartfinale.

In oere foar de start makke bûnscoach Jeroen Otter bekend dat Knegt yn de manljusrelayploech opnaam wie. Nederlân bestie sels út in folslein Frysk team: njonken Knegt diene Daan Breeuwsma, Sven Roes en Itzhak de Laat mee. De ploech gong lang oan de lieding yn de kwartfinale, mar waard yn de lêste rûntsjes ynhelle troch Súd-Koreä en Kanada. Dy lannen wiene troch in plak by de earste twa wis fan de heale finale. Letter waard dúdlik dat ek Nederlân it helle, omdat de tiid rapper wie as dy fan Kazachstan, de nûmer trije yn de lêste kwartfinale.