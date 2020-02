Swimalvestêdetocht Stefan van der Pal yn it earste wykein fan july

Bloed, echo en it werstel yn de gaten hâlde

De folgjende grutte trainingstocht fan Stefan van der Pal is snein oant en mei freed. It doel is om 72 oeren te swimmen yn swimbad Kalverdijkje. Sa wol Van der Pal eltse kear mear oeren swimme. Hy soe it wol faker dwaan wolle, mar om't hy dosint is, hinget it by him ôf fan de skoalfakânsjes. Dizze kear komt der ek alle dagen in medysk team nei it swimbad. Se nimme bloed ôf, meitsje in echo fan syn hert en kinne sa yn de gaten hâlde hoe't hy werstelt.