In fûgelspin, hagedis en brilslang: GIF yn it Natuurmuseum

In fûgelspin, in hagedis en in brilslang: it binne hiele fergiftige bisten. As je der benaud foar binne is, dan kinne je mar better net nei de nije tentoanstelling fan Natuurmuseum Fryslân, want dêr binne se allegear te sjen. De tentoanstelling hat de namme GIF en giet sneon iepen foar it grutte publyk.