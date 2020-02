Kening & Kening: "It is in boek dat der nei 20 jier noch hieltyd ta docht"

"It boek kin in ferskil meitsje"

Nettsjinsteande alle krityk is Linda bliid mei it boek dat se skreaun hat. "It is in boek dat derta docht. It moast besprekber wurde. Guon minsken witte net better en it boek kin echt in ferskil meitsje yn harren libben. Ek yn Nederlân."

Der is dêrom ek in positive ûntwikkeling troch it boek. Der wurde hieltyd mear oersettingen makke. "Krektlyn ha wy it boek oerset nei it Italiaansk. Dêr binne we hiel bliid mei." Dêrneist docht it ferhaal ek goed yn it teäter. Yn Dútslân, Ingelân, Argentinië en Meksiko binne der foarstellingen opset.