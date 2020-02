Finzene PI Ljouwert oerpleatst om ûntsnappingspoging foar te kommen

In finzene fan de PI Ljouwert is tongersdei oerpleatst nei in oare finzenis. De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) hie oanwizingen dat der sprake wie fan it begjin fan in ûntsnappingspoging út de finzenis. De plysje assistearre by de oerpleatsing fan de finzene mei in spesjale ienheid.