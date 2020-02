AmelandEén ûndersiket koälysje mei Algemeen Belang Ameland

Ut de peatearen docht bliken dat de mearderheid fan de partijen fynt dat AmelandEén en Algemeen Belang Ameland de basis lizze moatte foar in nije koälysje. Dêrom sil AmelandEén as grutste partij yn petear mei Algemeen Belang Ameland om te sjen oft dat kâns fan slagjen hat.

Der is in nije koälysje nedich om't yn jannewaris de koälysje fan AmelandEén mei de PvdA de mearderheid ferlear om't it PvdA-riedslid fuortgie en ein jannewaris beide wethâlders opstapten.