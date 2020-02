Warkum krijt nije, fêste tentoanstelling oer de oarloch yn it stedhûs

Yn it stedhûs oan de Merk yn Warkum komt in nije, fêste tentoanstelling oer de Twadde Wrâldoarloch. Museum Warkums Erfskip wol mei de útstalling 'Oorlog en Verzet in Workum en omgeving' in bydrage leverje oan it yn libben hâlden fan de oantinkens oan de besettingstiid. De iepening moat op 16 april wêze, as it 75 jier lyn is dat Warkum befrijd is.